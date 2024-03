Pastore e Neymar foram companheiros de equipe no PSG - AFP

Pastore e Neymar foram companheiros de equipe no PSGAFP

Publicado 22/03/2024 16:58

França - Ex-companheiro de Neymar no PSG, Javier Pastore opinou sobre o motivo do brasileiro nunca ter ganho a Bola de Ouro. Em entrevista ao jornal "La Nación", o meia argentino, que está sem clube após sua passagem no Qatar SC, afirmou que o atacante é um dos jogadores mais talentosos que já viu, mas que "não dava seus 100% no futebol."

“(Neymar é) Um fenômeno, muito gente boa. Ele vive a vida dele do jeito que quer, ninguém vai administrar a vida dele. Tirando o Messi, nunca vi outro jogador tão talentoso quanto o Ney. Tem todas as qualidades: Reação? O melhor. Velocidade? É muito rápido. Condução de bola? O melhor. Drible? Ele faz o que quer com você. Finalização? Com qualquer um dos pés. Salto? Vai muito alto. Tem tudo”, detalhou Pastore.

“Se você fala jogador dos sonhos, você fala Neymar. Se quisesse, lutaria pela Bola de Ouro contra Messi, Cristiano e quem quer que seja, mas ele vive a vida de uma forma diferente, não vive 100% para o futebol”, complementou.

Pastore atuou no PSG entre 2011 e 2018, e confessou que tinha uma impressão negativa sobre o Neymar quando ele chegou ao clube francês. Entretanto, o argentino avisou que se enganou sobre tal visão.

“Eu o amo muito, escrevi bastante para ele agora, durante a lesão. No começo do PSG, eu pensava que ele era arrogante, mas me enganei”, concluiu Pastore.

Além do PSG e do Qatar SC, Pastore também defendeu as camisas de Talleres, Huracán, Palermo, Roma e Elche.