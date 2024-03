Endrick - Rafael Ribeiro / CBF

EndrickRafael Ribeiro / CBF

Publicado 25/03/2024 14:34

que marcou seu primeiro gol pela seleção brasileira na vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, em Wembley, Romário rechaçou a comparação feita pelo ex-meia Joe Cole, que apontou semelhanças entre o os estilos de jogo do atacante do Palmeiras e do herói do tetra. Em entrevista à ESPN, o Baixinho elogiou o jovem de 17 anos, mas ressaltou que é muito cedo para apontar qualquer tipo de semelhança entre os dois. Rio - Apesar da estrela de Endrick,, Romário rechaçou a comparação feita peloEm entrevista à ESPN, o Baixinho elogiou o jovem de 17 anos, mas

"O Endrick é um bom atacante. Com certeza, podemos esperar muito dele no futuro. É muito cedo para fazer comparações, principalmente com o Romário. Para chegar no Romário, tem que correr atrás para car***** ainda. Mas eu tenho bastante esperança de que o Endrick pode ser titular ou um dos dois principais [atacantes]", disse Romário, que também elogiou Vitor Roque, do Barcelona.

"Acredito muito também no Vítor Roque. São dois jovens que eu gosto de ver jogar. O gol do Endrick tem uma importância muito grande: estimula, ajuda", completou.

Romário também fez elogios à postura da Seleção na estreia de Dorival Júnior e destacou a solidez defensiva da equipe.

"A seleção jogou muito bem. É o primeiro jogo do Dorival e ele conseguiu montar uma seleção forte na defesa. Os zagueiros novos que jogaram foram brilhantes. É um novo caminho, uma nova etapa, uma nova era. Espero que a gente continue no caminho certo. O Brasil precisa", apontou o Baixinho.