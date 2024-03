Haaland tem 29 gols em 34 jogos pelo Manchester City nesta temporada - Justin Tallis / AFP

Publicado 25/03/2024 13:59

Inglaterra - Um dos principais destaques do Manchester City, o atacante Erling Haaland, de 23 anos, revelou desconhecer uma regra básica do futebol. O norueguês afirmou que não sabe como funciona a regra do lateral, e disse que, caso tivesse que cobrar um, faria provavelmente errado.

"O que me irrita (no futebol) é o arremesso lateral. Não importa se você arremessa de um jeito ou outro. Eu nem sei as regras. Se eu tivesse que cobrar um lateral, provavelmente faria errado. Não importa se você joga a bola para baixo, para cima, ou qualquer coisa", disse Haaland, em entrevista ao podcast oficial do Manchester City.

O atacante também opinou sobre o que mudaria nas regras do futebol. Haaland disse que relaxaria sobre as regras do arremesso lateral e também afirmou que adicionaria um detector de linha em outras áreas do campo além da linha do gol.

"A primeira (coisa que eu faria) seria colocar a tecnologia da linha do gol no campo inteiro. Assim você sempre saberia quando a bola está fora", complementou.

Haaland é um dos principais nomes do Manchester City e um dos grandes atacantes do futebol mundial. O norueguês tem incríveis 81 gols marcados em 87 jogos pelo clube inglês, mantendo uma média de quase um tento por partida.