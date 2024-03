Jude Bellingham foi a principal contratação do Real Madrid na temporada 2023/24 - MIGUEL RIOPA / AFP

Jude Bellingham foi a principal contratação do Real Madrid na temporada 2023/24MIGUEL RIOPA / AFP

Publicado 25/03/2024 13:00

Espanha - O meia Jude Bellingham, de 20 anos, vem se consolidando como um dos grandes astros do futebol mundial. Em sua primeira temporada no Real Madrid, o inglês tem se destacado ao ponto de receber elogios de um dos grandes da história do clube: Zinedine Zidane. Usando a camisa 5 que um dia já foi do francês, o jjovem foi exaltado pelo três vezes vencedor da Bola de Ouro, que o chamou de "espetacular".

"De camisa cinco a camisa cinco. Não temos a mesma idade, mas o número sim. Ele é espetacular. Temos sorte de ter ele aqui em Madri, de verdade. Ele é muito bom, e espero que traga muitos troféus, o que é o mais importante", afirmou Zidane, antes de um jogo festivo realizado no Santiago Bernabéu.

Zidane no espaço de Jude Bellingham: "Não temos a mesma idade, mas temos o mesmo número. Jude Bellingham é espetacular, temos sorte de tê-lo no Real Madrid, ele é muito bom e espero que conquiste muitos troféus”.

pic.twitter.com/1oRxFnvWuM — Real Madrid Brasil (@RealBrasil_BR) March 24, 2024

Comprado do Borussia Dortmund no início da temporada por 103 milhões de euros (R$ 543 milhões na cotação da época), Bellingham é o artilheiro do Real Madrid em 2023/24, com 20 gols marcados em 31 partidas. Além disso, o inglês um dos principais responsáveis pela liderança do clube merengue no Campeonato Espanhol e na classificação do time para as quartas de finais da Liga dos Campeões.

Bellingham também demonstra seu bom futebol na seleção inglesa. O meia, que foi um dos principais destaques da equipe treinada por Gareth Southgate na Copa do Mundo de 2022, no Catar, também entrou em campo no amistoso contra a seleção brasileira, no último sábado (23).