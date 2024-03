Lucas Paquetá estava fora das convocação da seleção brasileira desde agosto de 2023 - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 25/03/2024 11:20 | Atualizado 25/03/2024 12:49

Rio - De volta à seleção brasileira após nove meses de ausência, Lucas Paquetá, de 26 anos, teve boa atuação contra a Inglaterra. O meia do West Ham, da Inglaterra, citou a parceria retomada com Vini Jr, os dois foram formados na base do Flamengo, e atuaram juntos no profissional do clube carioca em 2018.

"Além da amizade que a gente tem, temos uma parceria dentro de campo muito boa. E a gente tenta levar isso para a Seleção toda vez que estamos juntos. Mas em clube é diferente, você está ali todo dia", afirmou em entrevista ao canal "Desimpedidos".

Lucas Paquetá fez questão de falar sobre Neymar. Apesar do atacante, de 32 anos, estar lesionado e mais experiente, na opinião do meia, o camisa 10 continua sendo o principal jogador da Seleção.

"A gente vai jogar com todo mundo, mas tem que reconhecer o cara do seu time. O cara da nossa seleção é o Neymar, é indiscutível isso. Eu concordo que você tem que fazer as coisas para que ele possa fazer o melhor dele. Muita gente pensa: ‘Ah, quer jogar pro Neymar’. Mas não é isso. O cara é o melhor, você tem que fazer com que ele faça o melhor dele", opinou.