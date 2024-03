Dani Carvajal minimizou ataques racistas sofridos por Vini Jr - AFP

Dani Carvajal minimizou ataques racistas sofridos por Vini JrAFP

Publicado 25/03/2024 13:22

adversário no amistoso de terça-feira (26), às 17h30 (de Brasília) no Santiago Bernabéu, deu sua opinião e minimizou os ataques ao brasileiro nos últimos anos.

Diante dos muitos casos de racismo contra Vini Jr, que o fizeram se emocionar e chorar em coletiva nesta segunda-feira (25) , Carvajal não acredita que a Espanha seja um país racista. O companheiro de Real Madrid e que serádeu sua opinião e minimizou os ataques ao brasileiro nos últimos anos.

"Não é por aí. Não acho que a Espanha seja um país racista. Venho de um bairro humilde de Leganés, nunca houve problema... Tenho amigos portugueses de outra cor de pele, e nunca houve problema. Acho que é mais do que isso. Infelizmente há pessoas no futebol que vão a estádio para descarregar sua raiva e frustração. E quando alguém os critica, ele s vão por esse caminho. É uma pena. Espero que esse tipo de pessoa não possa entrar nos estádios porque isso é a coisa mais feia que existe no esporte", afirmou em coletiva de imprensa.







O amistoso entre Brasil e Espanha será marcado por ações contra o racismo e terão em Vini Jr o principal foco. Já em campo, o atacante também será o nome da seleção brasileira e deve protagonizar os embates com Carvajal no mesmo setor.

O espanhol elogiou o companheiro de Real Madrid e já tem uma ideia de como enfrentá-lo no amistoso.



"Diante de um jogador do calibre dele é difícil ter as coisas claras. Com esse talento, ele domina qualquer um. Não cair nos dribles, cobrir espaços, receber ajuda... Essa pode ser a chave", avaliou o lateral direito, que também se mostrou satisfeito com a evolução do brasileiro desde a chegada ao Real Madrid.



"Fiquei muito surpreso com a melhora no desempenho do Vini. Nós, que estávamos lá dentro, não duvidamos dele, mas ele recebeu muitas críticas, e poucos jogadores superaram as críticas de jogar no Real Madrid. Ele tem muito mérito".