André - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 25/03/2024 14:26 | Atualizado 25/03/2024 14:27

Rio - A vitória da seleção brasileira sobre a Inglaterra continua repercutindo positivamente em relação a avaliação da imprensa europeia sobre os jogadores do país. O jornal espanhol "AS" destacou os volantes convocado por Dorival Júnior para defender o Brasil nos últimos amistosos. André, do Fluminense, João Gomes, do Wolverhampton, Bruno Guimarães, do Newcastle, e Douglas Luiz, do Aston Vila, foram chamados de "novos Casemiros", pela publicação.

O "AS" ressalta o fato de três destes jogadores serem nascidos no Rio. João Gomes, revelado pelo Flamengo, Douglas Luiz, formado no Vasco, e Bruno Guimarães, que apesar de carioca, explodiu no futebol brasileiro pelo Athletico-PR. Único jogador que atua no futebol do Rio atualmente, André nasceu na Bahia.

A referência a Casemiro é porque o jogador do Manchester United foi titular da seleção brasileira na posição nas últimas duas Copas. O volante marcou época defendendo o Real Madrid e esteve ausente da convocação de Dorival Júnior por conta de uma lesão.