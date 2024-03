Aurelien Tchouameni entregou um possível acerto do Real Madrid com Kylian Mbappé, do PSG - FRANCK FIFE / AFP

Aurelien Tchouameni entregou um possível acerto do Real Madrid com Kylian Mbappé, do PSGFRANCK FIFE / AFP

Publicado 25/03/2024 13:52 | Atualizado 25/03/2024 14:13

Rio - Kylian Mbappé deve defender o Real Madrid a partir da temporada 2024/25. O volante Aurelien Tchouameni, que pertence ao clube espanhol e atua com o craque do Paris Saint-Germain na seleção francesa, entregou um acerto entre as partes durante entrevista ao canal "Telefoot".

"Os espanhóis são conscientes do jogador que ele (Kylian Mbappé) é. Mas quando o virem na Espanha (pelo Real Madrid) diariamente se darão conta da grandeza do jogador", disse Tchouameni.

Mbappé tem contrato com o Paris Saint-Germain até o fim da temporada 2023/24. Ou seja, até junho deste ano. O craque já decidiu deixar o clube francês e, dessa forma, poderá assinar com qualquer clube sem custos. O Real Madrid é apontado como o provável destino.

O craque francês é um sonho antigo do Real Madrid. O clube espanhol tentou contratá-lo em outras duas ocasiões, mas ele optou por renovar o contrato com o PSG. O presidente Florentino Pérez chegou a afirmar que as portas teriam se fechado, mas as conversas continuaram.

Tchouameni foi contratado pelo Real Madrid em junho de 2022, junto ao Monaco, da França, por 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 415 milhões na cotação da época). Ele soma 81 jogos, dois gols e cinco assistências com a camisa merengue. Em 2023/24, são 31 partidas, dois gols e uma assistência.