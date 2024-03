O sul-coreano jogou sete temporadas no Pohang Steelers e no Jeonbuk Hyundai Motors, ambos do seu país, antes de ser contratado pelo Shandong Taishan, em 2021, com um contrato de quatro anos. Ele soma 18 partidas com a camisa da seleção da Coreia do Sul, algumas delas na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

"Mantemos a comunicação com as autoridades chinesas através de vários canais para solicitar a sua cooperação para garantir um processo rápido e justo (para Son), ao mesmo tempo que nos comunicamos estreitamente com a sua família na Coreia do Sul", afirmou o ministério sul-coreano, em comunicado. O órgão revelou que realizou mais de 20 entrevistas consulares com Son para prestar assistência e garantir acesso a advogados.