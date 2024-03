Em Wembley, Endrick fez o gol que deu a vitória para o Brasil em cima da Inglaterra - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 25/03/2024 15:20

Autor do gol da vitória da seleção brasileira sobre a Inglaterra no último fim de semana , Endrick publicou uma carta para Noah, seu irmão mais novo, em 'The Players Tribune'. No relato, o atleta lembrou as dificuldades que viveu ao lado dos pais Douglas e Cíntia até o sucesso do momento.

"Espero que você entenda, irmão. A vida que estamos vivendo agora não surgiu do nada. Foi conquistada, com muito trabalho e muitas lágrimas. Mamãe sempre diz que um único erro pode fazer com que tudo desmorone, e ela está certa", escreveu.

"A Mãe é nossa rocha e o Pai, nosso 'pacero'. Sempre foi assim. Mas tem muito mais da história dele que você não sabe. Se você acha que foi difícil pra mim, você está errado. Eu nasci em berço de ouro comparado ao Pai. Na nossa família, não nascemos em berço de ouro. Nascemos no berço do futebol", prosseguiu.



Ao longo da carta, Endrick enfatiza que as dificuldades foram maiores para os seus pais. Ele afirma que não chegou a passar fome, já que tinha o "essencial na mesa", mas nem sempre era "suficiente para tudo" que queriam.



"Lembro que tiveram momentos em que eu estava meio com fome, pouco antes de dormir, sabe? Tipo, eu podia comer. Então, eu perguntava pra Mãe se tinha alguma coisa e ela dizia: 'Vai dormir, Endrick, que a fome passa'", disse.



O jovem também contou a lista de objetivos que tem na carreira: "Espero que possa conhecer o Cristiano Ronaldo um dia. Enquanto escrevo estas palavras, isso ainda não aconteceu. Mas o filho dele me segue no Instagram, então, espero que no momento em que você estiver lendo este texto, eu já tenha conseguido apertar a mão dele. Se Deus quiser, vai correr tudo bem no Real Madrid e na minha carreira, e o Cristiano vai me seguir! Talvez você e eu! Hahaha".

Em julho, Endrick deixará o Palmeiras e passará a ser jogador do Real Madrid. Ele sonha em vestir a camisa 9 no clube merengue. Porém, a maior vontade do jogador é dar uma vida tranquila ao irmão. "Quero que você viva a vida que desejar. É o meu presente pra você", declarou.



O atacante está à disposição do técnico Dorival Júnior para o próximo amistoso da seleção brasileira, nesta terça-feira (26), às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.