Flamengo foi vice-campeão da Copa do Brasil diante do São Paulo - MARCELLO ZAMBRANA / AFP

Flamengo foi vice-campeão da Copa do Brasil diante do São PauloMARCELLO ZAMBRANA / AFP

Publicado 17/04/2024 07:00

Rio - Após vencer o Atlético-GO na estreia do Brasileirão , o Flamengo quer manter os 100% de aproveitamento na competição e somar mais três pontos contra o São Paulo, nesta quarta-feira (17), às 21h30, no Maracanã. Para isso, o Rubro-Negro precisará deixar para trás o retrospecto ruim em 2023, quando o clube paulista foi uma "pedra no sapato" da equipe.

No ano passado, o Flamengo não conseguiu vencer o São Paulo nenhuma vez. Em quatro confrontos, foram duas vitórias do time paulista e dois empates. Além disso, a equipe do Morumbi ficou com o título da Copa do Brasil em cima do Rubro-Negro, que demitiu o então técnico Jorge Sampaoli após o vice e contratou Tite.

O histórico ruim no confronto em 2023 foi incômodo para a torcida rubro-negra, principalmente pelo técnico do São Paulo ser Dorival Júnior. O treinador, agora na seleção brasileira, foi dispensado pela diretoria rubro-negra no fim de 2022, mesmo após conquistar os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, o que gerou muita polêmica.

Para tentar mudar o cenário, o Flamengo não contará com o lateral-esquerdo Matias Viña. O uruguaio deixou a partida contra o Atlético-GO após um forte choque de cabeça e não enfrentará o São Paulo. A boa notícia pode ser o retorno de Wesley, que treinou normalmente e deve ser relacionado.