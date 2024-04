Rodolfo Landim é o presidente do Flamengo - Thiago Ribeiro/AGIF

Publicado 17/04/2024 18:55 | Atualizado 17/04/2024 18:56

Rio - O sorteio na sede da CBF , nesta quarta-feira, 17, definiu que o adversário do Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil será o Amazonas. A tendência, portanto, é que a equipe da região norte do Brasil mande seu o jogo na Arena da Amazônia. Em entrevista na sede da entidade, o presidente do Rubro-Negro, Rodolfo Landim, valorizou o reencontro com os torcedores de Manaus.

"A gente não escolhe adversário. Importante reencontrar a nossa torcida lá em Manaus. Tivemos uma experiência fantástica de jogar lá esse ano, a torcida compareceu, apoiou o time. Tenho certeza que isso vai acontecer de novo. Vão fazer uma festa muito bonita lá", disse Landim.

A estreia do Flamengo na temporada, aliás, foi justamente em Manaus, na Arena da Amazônia. Na ocasião, mais de 44 mil pessoas marcaram presença no estádio para assistir ao time de Tite vencer o Audax por 4 a 0 , pela primeira rodada da Taça Guanabara. Léo Pereira, Pedro, Everton Cebolinha e Varela fizeram os gols daquela parida.

Agenda do Fla na Copa do Brasil

Flamengo e Amazonas medirão forças em partidas de ida e volta. O Rubro-Negro será o mandante do primeiro jogo, que tem previsão para a semana do dia 1º de maio. O Aurinegro manda o segundo duelo, previsto para a semana do dia 22.