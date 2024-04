Arrascaeta - Marcelo Cortes /CRF



Publicado 19/04/2024 08:23

Rio - Na vitória sobre o São Paulo, no Maracanã, o Flamengo demonstrou algumas virtudes importantes, porém, a que mais chamou a atenção foi rendimento criativo do meio-campo em a presença de Arrascaeta. Com Pulgar, Allan e De La Cruz, a equipe carioca atuou de forma mais encorpada, mas não perdeu o potencial criativo.

Obviamente que o camisa 14 e ídolo do Rubro-Negro continua sendo titular da equipe de Tite de forma incontestável, mas a boa atuação é um indício de que a equipe poderá sentir menos sua ausência que em anos anteriores. A contratação de um substituto para Arrascaeta é um planejamento que o Flamengo tenta há algumas temporadas.

O rendimento de Nicolás de La Cruz mais avançado agradou os torcedores. Principal reforço para o Flamengo na temporada, o uruguaio vem rendendo cada vez melhor nas últimas partidas, mostrando adaptação ao modelo de jogo da equipe e também ao futebol brasileiro.

Além da opção escalada por Tite, o Flamengo ainda conta com Gerson para o setor. O meia, de 26 anos, vem entrando no segundo tempo das partidas, readquirindo ritmo e forma física, após realizar uma operação renal e desfalcar o Rubro-Negro durante boa parte do Carioca e os dois primeiros jogos da Libertadores.