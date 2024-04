Zinedine Zidane - AFP

Publicado 20/04/2024 16:20

Rio - Em meio as notícias de que Zinedine Zidane será o novo treinador do Bayern, o diretor de futebol do clube alemão, Max Eberl, desconversou sobre o possível acerto com o francês. O dirigente admitiu que as conversas para substituir Thomas Tuchel estão avançadas e admitiu a possibilidade de um estrangeiro assumir o comando dos bávaros.

"Posso dizer que nossa busca por um novo técnico está em fase final. O treinador deverá falar inglês, não necessariamente alemão. Zidane fala inglês? “Não sei se ele fala inglês”, afirmou em entrevista à emissora de TV "Sky Sports".

Zidane, de 51 anos, se tornou o favorito para assumir o Bayern após Xabi Alonso decidir seguir no Leverkusen e Julian Nagelsmann renovar seu contrato com a seleção alemã. Thomas Tuchel não vai permanecer no hexacampeão europeu, mesmo que conquiste o título da Liga dos Campeões.

O treinador francês não trabalha desde 2021, quando encerrou sua segunda passagem pelo Real Madrid. Zidane, inclusive, só treinou o clube francês. Ele conquistou inúmeros títulos pelo clube espanhol, os principais são: três Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes e dois Campeonatos Espanhóis.

O ídolo da seleção francesa já recebeu contato de inúmeros clubes após deixar o Real Madrid, mas nenhuma proposta, até o momento, conseguiu seduzir o ex-jogador, que estaria visando o cargo na seleção francesa, apesar de Didier Deschamps não esboçar intenção de deixar a equipe nacional.