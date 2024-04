Botafogo venceu o Flamengo por 2 a 0, neste domingo (28), no Maracanã, pela 4ª rodada do Brasileirão - Vítor Silva/Botafogo

Botafogo venceu o Flamengo por 2 a 0, neste domingo (28), no Maracanã, pela 4ª rodada do BrasileirãoVítor Silva/Botafogo

Publicado 28/04/2024 15:13

Rio - Os rivais não perdoaram o Flamengo após a derrota diante do Botafogo por 2 a 0 , neste domingo (28), no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo depois do apito final, as redes sociais foram dominadas pelos memes e sobrou até para Gabigol, suspenso por dois anos por tentativa de fraude do exame antidoping.

Já durante o jogo, a torcida do Botafogo provocou a torcida do Flamengo com cantos de "torcida de teatro". Após o fim da partida, sobrou para Gabigol, que ganhou uma paródia da música dos torcedores do Vitória para o Bahia, que viralizou no início deste ano. Também teve alfinetadas para Tite.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos dez pontos e ocupa a liderança provisória do Brasileirão. Já o Flamengo, por sua vez, é o quinto colocado, com sete. O Alvinegro volta a campo na próxima quinta-feira (2), às 19h (de Brasília), contra o Vitória, pela Copa do Brasil, enquanto o Rubro-Negro enfrenta recebe o Amazonas, quarta (1), às 21h30, no Maracanã.

Veja os memes: