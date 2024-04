Vini Jr é um dos principais jogadores do Real Madrid - Oscar del Pozo / AFP

Publicado 28/04/2024 13:30

Espanha - Vini Jr manifestou seu apoio ao atacante espanhol Nico Williams, do Athletic Bilbao, que foi vítima de racismo por torcedores do Atlético de Madrid, na partida entre as equipes, no último sábado (27), que terminou com a vitória por 3 a 1 dos Colchoneros. O brasileiro ainda cobrou a LaLiga, entidade que organiza o Campeonato Espanhol, por ações.

"Até quando???", escreveu Vini Jr, em post nas redes sociais.

O caso

Aos 37 minutos da partida entre Atlético de Madrid e Athletic Bilbao, ao cobrar escanteio, quando o duelo estava 1 a 0 para o time da casa, o jogador Nico Williams, que é espanhol e é convocado para a seleção de seu país, reclamou de ataques racistas e comunicou a arbitragem.

O juiz seguiu então o protocolo e pediu que avisassem, via alto-falante, que atos preconceituosos são proibidos e precisam parar. A partir daí toda vez que Nico tocava na bola passou a receber vaias.

A resposta em campo veio na sequência. Aos 45 minutos, após Griezmann errar feio um recuo, o Athletic chegou ao empate justamente com um gol de Nico Williams, que ao comemorar fez questão de apontar para a sua pele e dar resposta aos racistas presentes no estádio da capital espanhola.

Não é a primeira vez que a torcida do Atlético de Madrid entoa cantos racistas para um jogador no Estádio Metropolitano. Vini Jr é constantemente alvo dos torcedores colchorenos, principalmente quando há o clássico de Madri na casa do Atléti.