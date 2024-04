Veja fotos da vitória do Botafogo sobre o Flamengo no Maracanã

Rio - O Botafogo venceu o Flamengo por 2 a 0, neste domingo (28), no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Henrique e Savarino marcaram os gols da vitória do Alvinegro.

Com a vitória, o Botafogo saltou para a liderança provisória, com nove pontos. Já o Flamengo, por sua vez, é o quinto colocado, com sete.

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira (2), às 19h (de Brasília), contra o Vitória, no Nilton Santos, pela Copa do Brasil. Já o Flamengo recebe o Amazonas, quarta (1), às 21h30, no Maracanã, pela mesma competição.

