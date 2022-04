Niko Hämäläinen - Foto: Divulgação/Queens Park Rangers

Niko HämäläinenFoto: Divulgação/Queens Park Rangers

Publicado 13/04/2022 16:15 | Atualizado 13/04/2022 16:15

Rio - O Queens Park Rangers, clube londrino que detém dos direitos econômicos e federativos do lateral-esquerdo Niko Hämäläinen, divulgou em seu site oficial o empréstimo do jogador ao Botafogo. Contudo, afirmou que o acordo vai apenas até julho, com opção de solicitar o retorno em junho.

Ao anunciar o atleta finlandês na tarde da última terça-feira (12), o Alvinegro informou que o lateral assinou contrato até o fim da temporada brasileira, que este ano se encerra em novembro por causa da Copa do Mundo do Qatar.

Hämäläinen chega ao Glorioso como aposta de John Textor e solução para o problema da lateral esquerda, que no momento pode contar apenas com Hugo e Jonathan Silva. Carlinhos, também dessa posição, se encontra lesionado. Enquanto, Marçal, do Wolverhampton, já está acertado, mas deve chegar na segunda janela, em julho.