Torcida do Botafogo irá lotar o Nilton Santos na partida contra o Juventude - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/04/2022 13:14 | Atualizado 27/04/2022 13:17

Rio - O torcedor do Botafogo está bastante otimista com os reforços e a mudança no futebol após a chegada de John Textor. Neste domingo, o Glorioso volta a campo no Brasileiro em busca da sua primeira vitória no Nilton Santos, desde a chegada dos reforços contratados pelo norte-americana. E com a promessa de casa cheia, o Alvinegro terá pela frente um rival histórico.

O Juventude foi o adversário do Botafogo na final da Copa do Brasil de 1999. O clube gaúcho calou um Maracanã lotado e acabou ficando com o título da competição. A derrota que aconteceu há quase 23 anos é considerada uma das mais traumáticas da história do Glorioso.

Neste domingo, às 11 horas, o Botafogo deverá ter a presença de mais de 40 mil torcedores no Nilton Santos. Após conquistar quatro pontos em três jogos no Brasileiro, o clube carioca vai em busca da sua primeira vitória atuando dentro de casa.