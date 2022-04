Torcida do Botafogo irá lotar o Nilton Santos na partida contra o Juventude - Vitor Silva/Botafogo

Torcida do Botafogo irá lotar o Nilton Santos na partida contra o JuventudeVitor Silva/Botafogo

Publicado 27/04/2022 17:47

Rio - O Botafogo contará mais uma vez com casa cheia no Estádio Nilton Santos. Nesta quarta-feira, a torcida alvinegra esgotou os mais de 35 mil ingressos para a partida contra o Juventude, no próximo domingo, às 11h.

O clube não divulgou o número exato de entradas que foram comercializadas. Agora, restam apenas cortesias e gratuidades, além dos 4 mil ingressos para a torcida visitantes, que ficará localizada no setor Sul.

O duelo contra o Juventude será o segundo do Botafogo em casa neste Brasileirão. No primeiro, contra o Corinthians, os alvinegros também colocaram quase 40 mil torcedores no Nilton Santos, mas o time acabou derrotado por 3 a 1.