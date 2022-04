Torcida do Botafogo em festa no Estádio Nilton Santos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/04/2022 13:53 | Atualizado 28/04/2022 14:41

Rio - O bom momento do Botafogo dentro de campo tem refletido nas arquibancadas e no programa de sócio-torcedor. Só neste mês, o Alvinegro registrou mais de 10 mil adesões ao programa "Camisa 7" e agora estuda novos benefícios para atrair ainda mais torcedores neste novo modelo de gestão do clube.

O Glorioso registrou a marca de 30 mil associados na noite da última quarta-feira (27), mas tal número cresceu ainda mais e, até a publicação da matéria, o contador de sócios do site oficial já batia a marca de 32.200.

Um fator que tem contribuído para o "boom" nos cadastros é o benefício de comprar ingressos antes da abertura para o público geral. O Botafogo esgotou os bilhetes do Nilton Santos na estreia do Brasileirão, contra o Corinthians, e para a partida contra o Juventude, no próximo domingo (01/05).

O clube ainda estuda implementação do chamado "ticket season", uma espécie de pacote temporada com um valor 'x' que dará todos os ingressos com mando de campo do Alvinegro. Benefícios como recebimento de camisa oficial para o plano mais caro do programa, ainda são estudados devido a troca de material esportivo promovida pelo empresário John Textor.

Outra medida interessante é a de transformar o Nilton Santos em um espaço para que o torcedor gaste bastante tempo antes e depois das partidas - em sua conta oficial no Instagram, o CEO Jorge Braga listou promoção de cerveja e roda de samba como dois itens.

Os sócios ainda estão levando mais de R$ 800 mil reais aos cofres do clube - de acordo com dados do site GE - e serão grande aliado na geração de receita com bilheteria do Nilton Santos.