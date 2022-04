John Textor - Vito Silva / Botafogo

Publicado 28/04/2022 17:12

Rio - Campeão da Série B em 2021 com o Botafogo, o volante Barreto pode deixar o clube em breve. Segundo informações do portal italiano “Tutto Mercato Web”, o jogador está na mira do Bologna, que deve tentar sua contratação na próxima janela de transferências.