Ricardinho, do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Ricardinho, do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 28/04/2022 16:17 | Atualizado 28/04/2022 16:17

Rio - O volante Ricardinho, que defendeu o Botafogo em 2021, deu um susto em toda torcida do Paysandu, seu atual clube. Na noite da última quarta-feira (27), o jogador deu entrada no Hospital Porto Dias, em Belém, com dificuldades para respirar.

O atleta está se recuperando de uma cirurgia feita há duas semanas atrás, por conta de uma lesão no tendão calcâneo do pé esquerdo, se sentiu mal, e acabou indo para o hospital.

Foram realizados diversos exames de imagem no jogador, e foi identificada a presença de um trombo venoso na panturrilha da perna esquerda, a mesma em que o jogador foi operado anteriormente. Após a detecção, o jogador iniciou tratamento com anticoagulantes.

O estado de Ricardinho é considerado estável. O jogador tem sido observado por enfermeiros e médicos do próprio hospital e do Paysandu, especialmente após apresentar dores no hemitórax esquerdo.

O Paysandu, inclusive, soltou uma nota oficial sobre o estado de saúde do atleta. Confira:

"O Paysandu Sport Club informa que na noite da última quarta-feira (27) o atleta Ricardinho deu entrada no Hospital Porto Dias após apresentar um desconforto respiratório leve com dor no hemitórax esquerdo.



O meio-campista, que está no 13º dia de pós-operatório de tenoplastia do tendão calcâneo esquerdo, foi submetido a exames laboratoriais e de imagem que identificaram a presença de trombo venoso na panturrilha esquerda. Foi necessário iniciar tratamento com anticoagulantes monitorado em regime hospital.



O estado de saúde de Ricardinho é estável. Ele segue hospitalizado e desde a fase pré-operatória tem recebido acompanhamento e suporte dos médicos do Paysandu Sport Club."