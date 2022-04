John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 29/04/2022 11:20

Rio - Disputando o Brasileiro e a Copa do Brasil com um uniforme provisório, o Botafogo não tem pressa para fechar com um novo fornecedor de material esportivo e um novo patrocinador. De acordo com o "Canal do TF", o Glorioso confia na valorização da marca para esta temporada.

Segundo o canal, não há qualquer negociação em andamento e o clube considera que a camisa está se valorizando com o tempo e a cada mês vale mais. O Glorioso planeja definir a questão sem pressa, priorizando o poder de distribuição e venda para o mundo todo para fechar com um novo fornecedor.

A avaliação é de que com a chegada de John Textor e o andamento da SAF o clube de General Severiano alcançou um outro patamar no mercado e pode aguardar ofertas melhores, em qualquer risco financeiro.