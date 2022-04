John Textor - Vito Silva / Botafogo

Publicado 29/04/2022 15:25

Rio - A chegada da SAF no Botafogo empolgou torcedores e fortaleceu o elenco. Porém, não é todo mundo que está satisfeito no clube carioca. De acordo com informações do portal "UOL", cinco jogadores do time feminino entraram na Justiça contra o Glorioso e contra a SAF para cobrar uma dívida.

A ação é inspirada em processos abertos contra a SAF do Cruzeiro, que já rendeu sentenças. As atletas desejam indenizações trabalhistas, como o depósito do pagamento devido de FGTS, multas previstas e outras obrigações contratuais que não teriam sido cumpridas pelo Botafogo.

O valor no total da dívida seria de R$ 80 mil do clube. Os processos correm em segredo de Justiça nos tribunais do trabalho do Rio. As jogadoras alegam solidariedade entre o clube e a SAF, sob o argumento de que existe um grupo econômico entre as duas partes. Assim, querem que a sociedade anônima também seja condenada.

Pela Lei da SAF, a empresa estaria livre de responder pelo passivo do clube na Justiça. Existe uma responsabilidade por meio de repasses de 20% da receita e 50% dos dividendos para a associação para quitar as dívidas. Procurado pelo "UOL", o clube carioca contou que "aderiu ao Regime Centralizado de Execuções - RCE, previsto na Lei 14.193/2021, e está reestruturando as suas dívidas trabalhistas, cíveis e tributárias com pagamentos mensais sendo realizados dentro do ordenamento e critérios avalizados pelos órgãos competentes".