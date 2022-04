Luís Castro, técnico do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Luís Castro, técnico do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/04/2022 17:44

Neste domingo (1), às 11h, no Nilton Santos, o Botafogo recebe o Juventude em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro conta com o apoio da torcida para vencer e subir na tabela da competição. O clube carioca divulgou que os ingressos para o embate estão esgotados. Este é o segundo duelo consecutivo que os apoiadores do Fogão acabam com a carga disponibilizada.

Na estreia, diante do Corinthians, os torcedores lotaram a casa Alvinegra e o público foi de 36.898, com uma renda de R$ 1.332.850,00. Há possibilidade de quebra de recorde diante do Juventude, especialmente por conta da estreia do técnico português Luís Castro, no Nilton Santos. Na segunda divisão do ano passado, a equipe da estrela solitária terminou a temporada com cinco jogos de invencibilidade em sua casa e teve o estádio como fortaleza para garantir o título do campeonato.

Jorge Braga, CEO do Botafogo, comenta sobre a importância do sócio-torcedor e projeta o crescimento do programa: "Não tenho dúvida de que o nosso programa de sócio-torcedor pode, muito rapidamente, chegar a 1% do total de torcedores do Botafogo. Estamos falando de 40, 45 mil associados. E estamos acionando a autoestima dos apoiadores, a visão do projeto e a reinvenção do futebol do clube, que no limite é a saída para o futebol brasileiro"

Por outro lado, o Juventude quer reviver a final da Copa do Brasil de 1999 e busca a primeira vitória no Brasileirão de 2022. Há 23 anos, o Jaconero conquistou o único título nacional de sua história na mesma cidade e contra o mesmo adversário do duelo deste domingo (1). Após vencer o jogo da ida, em casa, por 2 a 1, a equipe gaúcha empatou com o Botafogo no Maracanã em 0 a 0 e sagrou-se campeã nacional.

“Toda vez que o Juventude desembarca no Rio de Janeiro, fica impossível não lembrar de 1999. É o nosso maior feito, um título nacional conquistado sobre um gigante do nosso futebol e diante do maior público da história da Copa do Brasil. Que esta atmosfera possa se repetir neste domingo e que possamos ter um bom resultado diante do Botafogo”, afirma Walter Dal Zotto Jr., presidente do Juventude.