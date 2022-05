John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 02/05/2022 17:20

Rio - O contrato do centroavante Eran Zahavi, do PSV, da Holanda, foi cancelado formalmente, segundo o portal holandês "Voetbal International". Cogitado no Botafogo pelo empresário John Textor, o atacante israelense de 34 anos está livre no mercado.

Atacante Eran Zahavi, do PSV (HOL), que está na mira do Botafogo Foto: Divulgação/PSV

Ainda de acordo com o portal da Holanda, apesar de há possibilidade do contrato de Zahavi ser reativado com o PSV, o atacante não está nos planos do clube holandês.

O jogador israelense é um dos nomes mais desejados pelo investidor John Textor. Com Zahavi livre no mercado, o atacante poderia ser inscrito apenas na próxima janela de transferências em julho.