Botafogo e Juventude fizeram jogo sob forte calor na manhã deste domingo (1)Vítor Silva/ BFR

Publicado 01/05/2022 13:12

Rio - Em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos, Botafogo e Juventude ficaram no empate em 1 a 1. Os gols da partida saíram apenas na segunda etapa dos pés de Pitta, para o time gaúcho, e Diego Gonçalves, de pênalti, para o Glorioso.

Com o Estádio Nilton Santos lotado, o duelo que marcou a primeira partida do técnico português Luís Castro no Rio de Janeiro foi repleta de boas oportunidades e animou os mais de 34 mil torcedores presentes na manhã deste domingo.



Como esperado, o Botafogo começou a 100/h imprimindo alta intensidade na marcação, pressionando no campo de ataque e empurrando o Juventude para trás, como já indicou o novo estilo de jogo da equipe.



O Alvinegro teve boas chances principalmente com os erros do sistema defensivo da equipe gaúcha, mas desperdiçava muitos contra-ataques com erros de passe. Chegou a assustar com boa jogada individual de Chay e aproximação de Saravia, que acabou cabeceando por cima. O 'Ju', por sua vez, pouco participou no campo de ataque. O placar em 0 a 0 persistiu até o fim do primeiro tempo.



Na volta para a segunda etapa, o Botafogo mais uma vez buscava o ataque a todo tempo, com jogadas pelos lados, mas não conseguia furar a boa defesa montada por Eduardo Baptista. A superioridade não se transformava em gol e o golpe recebido foi duro.



Aos 17 minutos, em jogada pela direita do gramado, Pitta foi lançado no meio da dupla de zaga do Botafogo, cortou Philipe Sampaio e finalizou forte, no canto direito de Gatito Fernández, abrindo o placar para o Juventude.



Após sofrer o gol, Luís Castro mudou o esquema da equipe, deixando o time sem um jogador fixo na criação e deixando quatro atacantes em campo. Em jogada de um que acabara que entrar, Matheus Nascimento, finalizou e a bola foi bloqueada por Paulo Miranda, mas utilizando o braço dentro da área. Aos 37 minutos, Diego Gonçalves cobrou com perfeição e empatou o duelo.



Os nove minutos de acréscimo incendiaram o Nilton Santos, mas o Botafogo sentia na reta final toda a intensidade no forte calor do início da tarde. O Juventude ficava com a bola no pé e aceitava o empate fora de casa.



Faltando organização para o Glorioso por conta do 'abafa' na reta final, a zaga bem postada do time gaúcho cortava com facilidade as bolas. O empate persistiu até o apito final do árbitro Bráulio da Silva Machado.

O Alvinegro volta a campo no próximo domingo (8), no Mané Garrincha, em Brasília, para o grande clássico contra o Flamengo.



FICHA TÉCNICA

Botafogo 1 x 1 Juventude

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Data e hora: domingo (01/05), às 11h

Árbitro: Bráulio da Silva Machado

Auxiliares: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes

Gols: Diego Gonçalves 37'/2º T (Botafogo) / Pitta 17'/2ºT (Juventude)

Cartões amarelos: Victor Sá, Philipe Sampaio (Botafogo) / Paulinho Moccelin, Rodrigo, Marlon, Pitta e Paulo Miranda (Juventude)



BOTAFOGO: Gatito Fernández; Saravia, Philipe Sampaio, Victor Cuesta e Daniel Borges; Patrick de Paula (Tchê Tchê), Luís Oyama e Chay (Matheus Nascimento); Victor Sá, Erison (Vinícius Lopes) e Gustavo Sauer (Diego Gonçalves). Técnico: Luís Castro.



JUVENTUDE: César; Rodrigo Soares (Rômulo), Paulo Miranda, Rafael Forster e William Matheus; Jadson, Yuri, Marlon (Chico) e Paulinho Moccelin (Guilherme Parede); Capixaba (Jean) e Pitta (Vitor Gabriel). Técnico: Eduardo Baptista.