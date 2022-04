Atacante Eran Zahavi, do PSV (HOL), que está na mira do Botafogo - Foto: Divulgação/PSV

Publicado 30/04/2022 10:13

Rio - Apesar de já ser o clube que mais gastou com contratações nesta temporada, o Botafogo quer mais e segue sonhando com a chegada do israelense Eran Zahavi, atacante do PSV, da Holanda. Acionista majoritário da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube, o empresário John Textor atualizou o estágio da negociação.

De acordo com o jornalista Thiago Franklin, em contato com o norte-americano, o 'Boss' do Estádio Nilton Santos revelou que o Botafogo segue comprometido com a ideia de contratar o jogador no meio do ano para ser o centroavante titular no Campeonato Brasileiro sob o comando de Luís Castro.

Zahavi, inclusive, já teria uma proposta "muito boa" em mãos e o acerto só depende da vontade do jogador de 34 anos. O contrato do israelense com o PSV se encerra no mês de julho, que marca também a abertura da segunda janela de transferências para o futebol brasileiro.