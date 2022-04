Victor Cuesta foi uma da últimas contratações do Botafogo para a temporada - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/04/2022 17:39

Rio - Victor Cuesta será titular pela primeira vez no Botafogo, na partida contra o Juventude, no Nilton Santos, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Desde que foi diagnosticado com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, Kanu não vem treinando e, com isso, o argentino assume a vaga na zaga alvinegra.

'Patrón' jogou na maior parte da partida, no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO. Com a entrada do camisa 15, o Glorioso tem a opção de sair jogando com passes curtos desde o campo defensivo, algo que é cobrado pelo técnico Luís Castro.



Segundo dados do 'Sofascore', diante do Dragão, o zagueiro acertou 91% dos passes, ganhou dois duelos aéreos e deu um corte. Cuesta chegou ao Botafogo por empréstimo junto ao Internacional, com o status de uma das principais contratações da 'Era Textor'.