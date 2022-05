Torcida do Botafogo lotou o Nilton Santos contra o Juventude - Divulgação

Torcida do Botafogo lotou o Nilton Santos contra o JuventudeDivulgação

Publicado 02/05/2022 13:18

Rio - O Botafogo teve bons números de bilheteria na partida contra o Juventude, no último domingo, no Estádio Nilton Santos. Segundo o borderô, o Glorioso teve renda de R$ 1.201.275 e lucro de R$ 621.187,59 no duelo, que contou com 31.512 pagantes e 34.734 presentes.

Do outro lado, a torcida do Juventude contou com apenas 37 pessoas e renda de R$ 1300. O Botafogo chegou a oferecer camarotes para abrigar os torcedores e ter mais um setor disponível para os alvinegros, mas a diretoria do time gaúcho não abriu mão de seus 10%.

Dentro de campo, o Botafogo não conseguiu corresponder às expectativas. O time do técnico Luís Castro empatou em 1 a 1, com gol de pênalti de Diego Gonçalves.