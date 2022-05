CEO do Botafogo, Jorge Braga está cuidando da venda de ações da SAF - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 10/05/2022 17:58

Projeto e sucesso. Essas são duas palavras que rondam o dia a dia do Botafogo na nova realidade de SAF desde a compra de John Textor. O projeto por tudo que o clube quer construir e o sucesso pela natural pressão na busca por resultados.



Jorge Braga, CEO do Alvinegro, reconhece o cenário. No Glorioso desde a gestão antiga, ainda antes da chegada do norte-americano, o executivo reafirma que o processo é pensado para o futuro, mas que apenas os resultados do presente podem dar a sustentação necessária para fazê-lo.



O executivo, inclusive, cita uma declaração de Luís Castro para dar um exemplo da ideia que quer passar no cenário atual do Botafogo. O clube passa por um momento de reestruturação e Jorge é um dos principais nomes nas questões extracampo.

"Temos um projeto com visão de médio e longo prazo. Mas entendemos as pressões de curto prazo, porque somos reféns dos resultados em campo. Nós elevamos muito as expectativas dos torcedores também na frente dos serviços que vamos oferecer e temos que honrar com excelência. O Luís Castro, nosso técnico, tem uma frase: "Para ter sucesso no futebol é fácil. Basta ter tempo. Mas é o sucesso que te compra tempo", afirmou.