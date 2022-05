Gabriel Pires está no radar do Botafogo - Divulgação/Benfica

Publicado 10/05/2022 11:33 | Atualizado 10/05/2022 11:34

O Botafogo segue em busca de contratações para a janela de transferências do segundo semestre e Gabriel Pires pode ser uma das novidades. De acordo com o jornal português 'A Bola', o Glorioso fez uma oferta pelo jogador do Benfica, mas tem concorrência de clubes do Brasil e da Turquia.

O meio de campo de 28 anos estava emprestado ao Al-Gharafa, do Catar, e retorna ao Benfica, mas não está nos planos. De acordo com a publicação, o clube português vai negociá-lo e quer recuperar parte do dinheiro que investiu na contratação, cerca de 8 milhões de euros pagos ao Leganés, da Espanha, em 2018. Gabriel teria mais chances de retornar ao Brasil.



Com passagem pelas divisões de base do Vasco, Gabriel Pires jogou no Brasil apenas pelo Resende nos profissionais e depois foi negociado em 2011 com a Juventus, da Itália, onde jogou pelo sub-20. Acabou emprestado a outros quatro times italianos até chegar ao Leganés, em 2015.

Para o segundo semestre, o Botafogo já está acertado com Marçal, do Wolverhampton, e também busca outros jogadores. O nome de maior impacto, por enquanto, é o do israelense Zahavi, do PSV.