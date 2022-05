A tradicional comemoração de Erison já foi feita contra os três rivais do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/05/2022 15:14

Artilheiro do Botafogo nesta temporada, com 11 gols, Erison também vem se tornando carrasco dos rivais em clássicos. Ao marcar no 1 a 0 sobre o Flamengo, em Brasília, El Toro já pode dizer que já garantiu vitórias do Glorioso tanto contra o Rubro-Negro, quanto contra Fluminense e Vasco.

Da lanterna da Série B em 2021 - com o Brasil de Pelotas - para um dos destaques do Botafogo, Erison, de 23 anos, já marcou quatro gols em seis clássicos em 2022. Uma marca relevante e que mostra a importância dele contra os rivais: quando ele balançou redes, seu time venceu.



O primeiro gol que marcou em clássicos foi o que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no Estadual. Antes, ele havia passado em branco na derrota por 2 a 1 para o Fluminense. E, depois, não marcou em outros dois resultados negativos: 3 a 1 para o Flamengo e 1 a 0 para o Tricolor, pela ida da semifinal do Carioca.



Mas El Toro voltou a balançar as redes contra o próprio Fluminense, na volta, e quase se tornou herói de uma classificação para a final ao marcar duas vezes. Mas um gol de Cano no último lance do jogo eliminou o Botafogo, que venceu por 2 a 1.



E agora, pelo Brasileirão, Erison não apenas garantiu o 1 a 0 sobre o Flamengo, como deu fim ao longo jejum de oito partidas sem vitórias do Botafogo sobre o rival. O atacante terá pelo menos mais três clássicos nesta temporada para aumentar a sua lista de gols sobre os rivais.