John Textor ficou satisfeito com o resultado do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 08/05/2022 16:00

O primeiro clássico do Botafogo sob o comando da SAF contra o Flamengo encerrou um jejum de mais de três anos sem vitórias sobre o rival. E após o 1 a 0 em Brasília neste domingo, gol de Erison, o empresário John Textor comemorou nas redes sociais e avisou que o Glorioso não vai parar por aí.



"Grande luta! Estamos apenas começando", avisou em postagem no Twitter.



Em novembro de 2018, também pelo Brasileirão, o Botafogo venceu o Flamengo por 2 a 1 e desde então, com a diferença de investimento, ficou em longo jejum. No período, foram oito partidas, com sete derrotas e um empate até o duelo deste domingo, no Mané Garrincha, em Brasília.

Em nova fase, o Botafogo espera mudar o retrospecto recente a partir de agora.