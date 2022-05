John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 07/05/2022 20:25

Rio - Ídolo do Botafogo, Túlio Maravilha rasgou elogios ao empresário John Textor e afirmou que o Alvinegro irá brigar por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Em entrevista ao "+/- Podcast", o ex-jogador disse que está bastante otimista com o modelo da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) e destacou que o time do técnico Luís Castro deve fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro.

"Era fundamental essa mudança. Foi assim com Botafogo, vai ser com Vasco e Cruzeiro. O cara já tem experiência na Inglaterra, um clube na Bélgica e outro nos Estados Unidos, não é marinheiro de primeira viagem. Já gostei das declarações dele, colocar time B no Campeonato Carioca, porque pensa grande, em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial", afirmou Túlio Maravilha ao '+/- Podcast'.

"Vai trazer reforços pontuais, daqui a pouco chegam os medalhões. Acredito que esse ano vai brigar por Libertadores, não vai esperar ano que vem. O treinador está aí, Luís Castro, é a longo prazo, vai montar time já pensando na Libertadores esse ano e vir arrebentando no ano que vem", completou.