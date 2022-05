Botafogo terá um concorrente para disputar a contratação de Eran Zahavi - Foto: Olaf Kraak/AFP

Publicado 07/05/2022 16:20

Rio - O Botafogo terá um forte concorrente para disputar a contratação do atacante Eran Zahavi. O técnico alemão Roger Schmidt, que treinou o jogador israelense no PSV, da Holanda, e está apalavrado com o Benfica, de Portugal, deseja contar novamente com o atleta de 34 anos no seu futuro elenco. A informação é do jornal português "Correio da Manhã".

"O técnico alemão conhece bem o atacante de 34 anos e acredita que este pode-se encaixar da melhor forma no esquema que pretende implementar na Luz em 2022/2023", diz a reportagem sobre o desejo de Roger Schmidt.

Além do Botafogo e Benfica, o jornal ainda citou o interesse do Arsenal, da Inglaterra, e Fenerbahçe, da Turquia, como possíveis concorrentes para contratar o centroavante israelense. Por outro lado, o Alvinegro já formalizou uma proposta por Zahavi e deve receber uma resposta na próxima semana, segundo o portal "Transfer24h".