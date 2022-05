Niko Hämäläinen é aposta do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/05/2022 11:17

Um dos dois reforços que ainda não estreou, Niko Hämäläinen terá de esperar mais um pouco para ser relacionado pela primeira vez. Havia a expectativa de que o lateral finlandês pudesse estar à disposição para o clássico deste domingo, contra o Flamengo, mas ele ainda não foi regularizado.



A demora para Niko ter condições de jogar deve-se à falta do visto de trabalho para estrangeiros, que o Botafogo finalmente conseguiu na última quinta-feira. A mesma situação vive outro estrangeiro, o boliviano Sebastian Joffre.



Como os nomes dos dois não apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até esta sexta-feira, não têm condições para o clássico com o Flamengo. Os dois seguem treinando com o grupo e ainda buscam a adaptação ao futebol brasileiro. O finlandês, inclusive, tem agradado a comissão técnica.