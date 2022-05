Matheus Nascimento - Vitor Silva/ Botafogo

Matheus NascimentoVitor Silva/ Botafogo

Publicado 06/05/2022 10:30

Rio - Não é só na contratação de jogadores que John Textor vem atuando pessoalmente no Botafogo. O empresário está envolvido diretamente na busca do clube carioca pela renovação de uma grande joia. O Glorioso trabalha para ampliar o vínculo de Matheus Nascimento e o norte-americano acompanha de perto as conversas. As informações são do portal "globoesporte.com".

O jogador, que completou 18 anos, em março, tem contrato até julho de 2023. Bastante assediado por clubes do exterior, o atacante poderá assinar um pré-vínculo com outra equipe e deixar o Botafogo de graça já no começo do ano que vem, caso as partes não acertem uma renovação.

De acordo com o portal, Textor e o representante do jogador como Maurilio, pai e agente do jovem, já tiveram um contato inicial positivo e em breve irão retomar as conversas para debater questões como valores e tempo de contrato.

Apesar do tempo razoavelmente curto que tem para renovar o contrato, o Botafogo tem confiança na renovação, pela postura do jogador e da família, e conta com os investimentos da SAF para conseguir estender o contrato da promessa.