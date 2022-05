Técnico Luís Castro - Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/05/2022 21:00

Rio - O Botafogo pode contar com um importante 'reforço' contra o Flamengo, no próximo domingo, pelo Brasileirão. Kanu treinou com o grupo na tarde desta quarta-feira, no Espaço Lonier. As chances do zagueiro, então lesionado, de jogar o clássico aumentaram.



Kanu Vitor Silva/Botafogo

O camisa 4 sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, no dia 22 de abril, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Kanu, vale lembrar, acabou de deixar a transição e perdeu os últimos dias de treinamento. Portanto, o zagueiro ainda não está no nível físico ideal. A participação no clássico não é garantida e depende da resposta do atleta nas próximas atividades.



As opções disponíveis para Luís Castro no setor são Victor Cuesta, Joel Carli, Klaus e os jovens Lucas Mezenga e Kawan. Philipe Sampaio teve uma lesão do ligamento colateral medial do joelho direito.