Torcida do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/05/2022 15:49

Rio - Em menos de dois dias desde a abertura dos ingressos, a torcida do Botafogo já esgotou sua carga de entradas para o duelo contra o Flamengo, no próximo domingo (08), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Pelo fato do Flamengo ser o mandante do confronto, apenas 10% dos ingressos foram disponibilizados para os torcedores do Botafogo, que ficarão localizados em um pedaço do anel superior do estádio. Cada ingresso para a torcida do Glorioso estava custando R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia).

Até o começo da tarde desta quarta-feira (04), cerca de 32 mi ingressos haviam sido vendidos para o confronto. Vale relembrar que o duelo será realizado no Distrito Federal pois estão sendo realizadas obras no gramado do Estádio do Maracanã.

Como dito anteriormente, Flamengo e Botafogo se enfrentarão no próximo domingo (08), às 11h (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha. O confronto será válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.