Joel Carli participou de treino no BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 04/05/2022 12:38

Com problemas de lesão na zaga, o Botafogo pode contar com um reforço para o clássico de domingo, contra o Flamengo no Mané Garrincha, em Brasília. Joel Carli voltou a treinar no campo no treino de terça-feira e dependerá da decisão do técnico Luís Castro.

O zagueiro argentino está recuperado de um edema ósseo no tornozelo direito, mas a falta de ritmo é uma preocupação. Afinal, ele não joga desde 7 de março, quando o Botafogo venceu o Volta Redonda por 5 a 0.



O sistema defensivo alvinegro é uma dor de cabeça para o clássico, já que Philipe Sampaio sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito e Kanu está na transição da preparação física após problema muscular.



Dos zagueiros que têm atuado, Victor Cuesta é a única opção até o momento, além de Klaus, que não estreou, e os jovens Lucas Mezenga e Kawan.