Luís Castro comemora vitória do Botafogo com o goleiro Gatito Fernández - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Luís Castro comemora vitória do Botafogo com o goleiro Gatito FernándezFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/05/2022 14:52

Rio - O técnico Luís Castro rasgou elogios ao time do Botafogo que venceu o Flamengo por 1 a 0 neste domingo, no estádio Mané Garrincha, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o treinador português elogiou a arbitragem e deixou claro que é possível ganhar todos os jogos na competição.

"As minhas primeiras palavras são para todas as mães. São uma figura dentro da família, sabemos da responsabilidade que têm. Depois, falar sobre o passado não compete a mim. Estatísticas não ganham jogos e sim o trabalho que se desenvolve ao longo da semana e como se encara o jogo", destacou Luís Castro, que completou:

"Isso foi passado e os jogadores têm que perceber que é possível ganhar todos os jogos, se trabalharmos com rigor. Focamos no que era nossas possibilidades e no que controlamos. Foi um grande jogo com três grandes equipes em campo. Arbitragem, Botafogo e Flamengo foram grandes e se respeitaram muito. Fiquei muito satisfeito com o trabalho dos meus jogadores".

"Tivemos que mudar algumas coisas e eles responderam de forma positiva. Satisfeitos pelo resultado, mas o campeonato é feito de muitos resultados e ele não vai nos fazer entrar em euforia. Vale três pontos, nada a mais que isso. Vamos seguir nosso caminho de forma tranquila", concluiu.