Eran Zahavi teria ficado surpreso com proposta do BotafogoFoto: Divulgação/PSV

Publicado 08/05/2022 11:01

Rio - Em busca de reforços, o Botafogo não se intimidou e ofereceu R$ 21 milhões por temporada pela contratação do atacante Eran Zahavi e com contrato até o fim de 2023. O jogador israelense de 34 anos teria ficado surpreso com a proposta. A informação é do portal "Goal".

Ainda de acordo com o portal, Zahavi conversou com pessoas próximas e teria dito que não receberia uma proposta com valores parecidos com a do Botafogo. No entanto, o atacante estaria com receio de iniciar um trabalho no Brasil. Por isso, entrou em contato com o técnico Paulo Sousa, do Flamengo, que o treinou no Maccabi Tel Aviv entre 2013 e 2014, para saber como é a vida no território brasileiro.

A tendência é de que Zahavi encaminhe uma resposta apenas no final do Campeonato Holandês. O atacante israelense não pretende renovar com o PSV, onde disputou 44 partidas, marcou 19 gols e fez 10 assistências na atual temporada.