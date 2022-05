Cristina Mendonça - Divulgação

Rio - O Botafogo venceu o Flamengo por 1 a 0, em Brasília, neste domingo, 08, no estádio Mané Garrincha. A musa do Glorioso, Cristina Mendonça, celebrou a vitória do clube.

"Flamengo é freguês. Mas esta vitória é apenas o começo. Esse ano será só de alegrias para o nosso time depois de uma fase ruim", disse a modelo. "Flamengo é freguês. Mas esta vitória é apenas o começo. Esse ano será só de alegrias para o nosso time depois de uma fase ruim", disse a modelo.





Cristina conta que, mesmo morando na Itália, não deixa de acompanhar os jogos do Botafogo. "Vejo pela internet. Mas planejo estar no Brasil para ver o Botafogo ser campeão do Brasileirão. Quero comemorar isso bem de perto", acredita.