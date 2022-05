Kanu - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/05/2022

Rio - O Botafogo está perto de sacramentar a renovação com o zagueiro Kanu. O Glorioso já tem um acordo com o defensor para ampliar o seu contrato até o término de 2025. Ainda falta, porém, o aval de John Textor para que o negócio seja oficializado. As informações são do portal "globoesporte.com".

Kanu tem contrato com o Botafogo até o fim do ano. Com isso, poderia assinar um pré-contrato com outra equipe a partir do meio de 2022. O jogador recebeu consultas do São Paulo, Corinthians e do Metalist, da Ucrânia. Assim que assumiu o comando do clube carioca, John Textor deixou claro que não tinha interesse de vendê-lo.

O defensor deverá assinar o novo contrato em breve. A renovação contará com uma valorização salarial e também com luvas que Kanu irá receber como bonificação por fechar um novo vínculo com o clube carioca.