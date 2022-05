Estádio Nilton Santos, a casa do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/05/2022 13:47

Rio - O Botafogo acertou mais uma contratação para a "Equipe B", com jogadores da categoria sub-23, para a disputa do Brasileirão de Aspirantes. Trata-se do atacante Paulinho, de 21 anos, ex-Cruzeiro e São Paulo. A informação foi divulgada pelo perfil Sport Agency Team, no Instagram.

Novo reforço do Glorioso para o segundo time, Paulinho disputou a Copinha 2022 pelo Cabuloso e tinha contrato até o fim da temporada. Anteriormente, o atacante passou pelas categorias de base do São Paulo e conquistou o torneio no ano de 2019.

A construção de um "Time B" era uma das metas do empresário norte-americano John Textor, que vê a medida não só atrativa para negociar jogadores, como também para dar rodagem e desenvolver outros atletas para o grupo principal.

Com atletas da base e outros que não serão aproveitados no time profissional, além de mais de dez contratações, o Botafogo já conta com um novo plantel para disputar a competição, que ainda terá sua data de início confirmada pela CBF.