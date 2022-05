John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 03/05/2022 15:29

Rio - Nos últimos anos, um dos maiores desafios do Botafogo foi se livrar das grandes dívidas que foram acumuladas ao longo do tempo. Na última semana, uma decisão do Governo Federal ajudou o clube neste quesito, reduzindo R$ 266 milhões no valor total dos débitos com impostos do Glorioso. A informação é do jornalista Rodrigo Mattos, do "UOL".

Ainda segundo o profissional, alguns clubes receberam esta redução em dívidas com impostos, especialmente os que se tornaram uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), como é o caso do Botafogo. Outras equipes como Cruzeiro, São Paulo, Vasco da Gama e Corinthians também receberam esta redução de débitos.

Isto tudo se dá por conta da adesão de algumas equipes ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE). O programa, criado em 2021, foi feito para auxiliar as empresas do setor que tiveram prejuízos por conta da pandemia da Covid-19.

Com esta redução, as dívidas do Botafogo com impostos, no momento, gira em torno dos R$ 234 milhões, parcelados de uma dívida total que, com a redução e atualização dos valores dos débitos, está em aproximadamente R$ 862 milhões em valores líquidos, redução de R$ 80 milhões em relação ao ano anterior.