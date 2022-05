Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 03/05/2022 13:46

Rio - O treinador do Botafogo, Luís Castro, fez duras críticas à guerra na Ucrânia, no programa "Bem, Amigos!", do "SporTV", na última segunda-feira (2).O português, que já treinou clube ucraniano Shakhtar Donetsk, disse a situação é uma vergonha para os líderes mundiais. E que, ao contrário do que está acontecendo, esses representantes deveriam promover a paz.

"Primeiro de tudo, eu acho que é uma vergonha para o mundo, é uma vergonha para os líderes mundiais aquilo que está acontecer lá como em qualquer guerra no mundo. Acho que os líderes mundiais deveriam ser promotores da paz, nunca promotores de guerra. E quando aparece algum líder mundial promotor de guerra, devem claramente suster esse ímpeto e lançar a paz. Neste caso, a guerra ganhou a paz, isso é uma vergonha para todos nós", disse Castro.

A passagem do técnico pelo Shakhtar Donetsk durante as temporadas de 2019/20 e 2020/21 fez com que ele criasse um laço com o país. Ele afirmou que ainda mantém contato com famílias ucranianas, explicou a dificuldade que elas passam e disse que ajuda da maneira que pode.

"Tenho contatos, sim, de famílias que estão a dormir em condições horríveis que tem que dormir em bunkers, dormir em garagens, famílias que foram separadas. É uma coisa horrível aquilo que está a passar lá. Olha, nem sei o que dizer, só mandar um abraço grande a toda Ucrânia e a todos os ucranianos por aquilo que estão a passar. Ajudamos da forma como pudemos, temos ajudado da forma como pudemos algumas das famílias ucranianas. É claramente uma crise de líderes mundiais", completou.