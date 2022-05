Victor Cuesta em atividade no empate do Botafogo com o Juventude - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/05/2022 15:43

Rio - O zagueiro Victor Cuesta lamentou o empate do Botafogo com o Juventude, neste domingo, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Para o jogador, o time não colocou em prática o que foi treinador durante a semana.



"Não foi o resultado que nós queríamos, ainda mais diante do nosso torcedor que lotou o estádio. Infelizmente não conseguimos fazer o que a gente treinou, mas agora é continuar trabalhando e ajustar algumas coisas para conquistar o resultado fora de casa", afirmou Victor Cuesta, que completou.



"Não conseguimos dar velocidade ao nosso jogo, ser um time intenso como vínhamos sendo, mas vamos trabalhar e continuar. A caminhada é longa e só está começando. Tem muitos jogadores novos, estamos nos conhecendo, mas não é desculpa. Temos que fazer o dever de casa."

Por ter jogado muitos anos no Internacional, Victor Cuesta conhece bem a equipe do Juventude e sabia que o adversário jogaria de forma defensiva. O zagueiro afirmou que faltou ao Botafogo se impor mais dentro de campo para sair com a vitória.



"Nós sabíamos o que iríamos encontrar. Um time fechado, que joga pela segunda bola, mas faz parte do futebol. Não conseguimos desenvolver o nosso jogo para incomodá-los. Time grande, jogadores de qualidade, estão montando um grande elenco, então temos que nos impor mais."



Sobre as vaias, o argentino pediu um voto de confiança ao torcedor e concordou que o Botafogo precisa dar uma resposta.



"Continuem acreditando. Quero agradecer por terem lotado o estádio mais uma vez. É o começo de trabalho, mas precisamos agir rápido."



Em quatro rodadas do Campeonato Brasileiro, o Botafogo soma cinco pontos, com uma vitória (Ceará), dois empates (Atlético-GO e Juventude) e uma derrota (Corinthians). No próximo domingo, o Glorioso tem o clássico com o Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília.